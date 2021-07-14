У зливовій каналізації Маріуполя знайшли людські рештки

У Маріуполі комунальники знайшли мішок з кістками. За попередніми оцінками, рештки – людські.

Комунальники виявили моторошну знахідку під час очищення зливової системи. Вони одразу ж повідомили про неї правоохоронцям.

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Деталі інциденту у Маріуполі

Рештки людини знайшли вранці 14 липня на вулиці Набережній. До Маріупольського районного управління поліції повідомлення про це надійшло о 10:47.

За попередніми оцінками, труп перебував у каналізації приблизно рік. Працівники правоохоронних органів наразі встановлюють особу.