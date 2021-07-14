У зливовій каналізації Маріуполя знайшли людські рештки
14 липня 2021 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:ТВ7
У Маріуполі комунальники знайшли мішок з кістками. За попередніми оцінками, рештки – людські.
Комунальники виявили моторошну знахідку під час очищення зливової системи. Вони одразу ж повідомили про неї правоохоронцям.
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Деталі інциденту у Маріуполі
Рештки людини знайшли вранці 14 липня на вулиці Набережній. До Маріупольського районного управління поліції повідомлення про це надійшло о 10:47.
За попередніми оцінками, труп перебував у каналізації приблизно рік. Працівники правоохоронних органів наразі встановлюють особу.Зверніть увагу! У річці Кальміус 11 липня у зливній трубі знайшли труп 16-річного хлопця. Окрім того, у Києві 15 червня у сміттєпроводі знайшли загорнутий в килим труп. Він пролежав щонайменше 5 діб.