Зловив "на гарячому": на Закарпатті чоловік хотів пограбувати храм, але його застав священник

У Хустському районі на Закарпатті чоловік хотів викрасти гроші з церкви. Однак на місці подій його застав священник.

Інцидент стався 10 січня у селі Колочава. Правоохоронці вже розпочали слідство.

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Крадій підібрав ключ

Чоловік, який намагався здійснити крадіжку, зумів підібрати потрібний ключ до церкви. Однак коли той виймав гроші зі скриньки для пожертв, його застав священник.

Служитель храму одразу повідомив про інцидент правоохоронцям і залишився до їхнього приїзду з чоловіком, який хотів скоїти крадіжку. Він не наважився тікати.

Чоловік сховав гроші в кишені

За інформацією поліції, гроші намагався викрасти 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області. Він сховав викрадене в кишені.



На Закарпатті чоловік хотів пограбувати храм / Фото пресслужби Нацполіції

Відомо, що чоловік вже скоював низку злочинів. Слідчі притягнули його до кримінальної відповідальності за статтею про замах на крадіжку.

Що йому загрожує

Чоловіка помістили у слідчий ізолятор. За інформацією пресслужби Нацполіції, йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

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