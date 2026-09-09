У Білому домі спростували інформацію про зменшення ролі Віткоффа у мирних переговорах

ЗМІ писали, що спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф міг втратити вплив на перемовини щодо російсько-української війни. Водночас американські медіа зазначали, що роль глави ЦРУ Джона Реткліффа могла зрости.

Про це писало видання Financial Times. Проте у Білому домі спростували цю інформацію.

Що писали ЗМІ?

FT повідомляло, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати більше впливу у переговорах США з Росією та Україною. Медіа зазначало, що таким чином Вашингтон намагається пожвавити переговірний процес, який довгий перебуває у глухому куті.

Роль Джона Реткліффа у переговорах між Москвою та Києвом може зрости. Видання, посилаючись на 5 джерел, обізнаних з планами адміністрації Дональда Трампа, зазначило, що Білий дім розглядає варіант зменшити участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Financial Times писало, що Дональд Трамп наразі не ухвалив остаточне рішення.

ЗМІ підкреслило, що Віткофф і далі працюватиме на українському напрямку, попри посилення ролі Реткліффа. За словами джерел видання, він, імовірно, збереже посаду спецпредставника США.

За даними співрозмовників FT, між посадовцями виникали конфлікти через повноваження у переговорах. Медіа писало, що європейці позитивно ставляться до зростання ролі глави ЦРУ у перемовинах.

Що сказали в адміністрації Трампа?

Заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі спростувала інформацію про те, що адміністрація президента відмовилась коментувати публікацію. За її словами, FT опублікувало матеріал до узгодженого раніше терміну.

Робітниця Білого дому сказала, що видання відмовилось дотримуватися принципів чесної журналістики. Жінка назвала публікацію "неправдивою та абсурдною".

Уся ця публікація – це суцільні фейкові новини, що посилаються на анонімні "джерела" низького рівня, які не мають уявлення, про що говорять. Жодної з цих нібито розмов не відбувається,

– заявила Келлі.

Вона зазначила, що Віткофф та Кушнер продовжують працювати над укладанням мирної угоди. Президент США повністю довіряє їм у проведенні переговорів.

Робітниця Білого дому звинуватила "Financial Times" у тому, що та перетворилася на "ліворадикальну бульварну газету", яка не поширює правдиву інформацію.

Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що американський президент не збирається виходити з переговорного треку і має намір зафіксувати дипломатичний результат для історії. Приїзди американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, на думку експерта, стали зондажем позиції Кремля щодо готовності до реального діалогу.