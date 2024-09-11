Малоймовірно, що США перестануть допомагати Україні після виборів, – адмірал НАТО

США навряд чи припинять надавати допомогу Україні у війні з Росією, попри результати президентських виборів. На конференції у Сеулі голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер підкреслив, що американське суспільство продовжує підтримувати Україну.

Адмірал також зазначив, що Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс висловив бажання, щоб війна закінчилася. Крім того, за подальшу допомогу Україні виступає як Демократична, так і Республіканська партії, сказав адмірал.

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Чи припиниться допомога США після виборів

Бауер заявив, що США навряд припинять надавати допомогу Україні у війні з Росією, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Він додав, що серед американців, демократів та республіканців є широка підтримка України.

Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна припинить підтримувати Україну,

– наголосив Бауер.

Він зазначив, що був би здивований, якби США дозволили російському диктатору Владіміру Путіну виграти війну і захопити українські території.

"Якщо росіяни припинять війну зараз і підуть додому, війна закінчиться. Якщо Україна зупинить війну зараз, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця", – пояснив адмірал НАТО.