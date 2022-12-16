ЗМІ назвали ймовірні причини вибуху в будівлі поліції Варшави

Після вибуху в будівлі поліції Варшави ЗМІ назвали причину. Попередньо відомо, що мовиться про випадковий вистріл.

Відповідну інформацію повідомив польські ЗМІ. Проте видання пояснило, що воно не може підтвердити ці заяви.

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Чому трапився вибух у Варшаві

Командир Ярослав Шимчик сам випадково вистрілив із нього (гранатомета – 24 канал) у своєму кабінеті,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо писали, що внаслідок вибуху поранені 3 людини. Зокрема, сам командир та ще дві особи. За даними МЗС Польщі, начальник польської поліції Ярослав Шимчик отримав "легкі поранення". Його госпіталізували.

За даними RMF FM, справу відкрили за "спричинення ненавмисного вибуху, що загрожує життю чи здоров'ю людей, або майну в особливо великих розмірах".

За даними польського видання:

внаслідок вибуху пошкоджено три поверхи приміщення поліції;

Ярослава Шимчика випишуть з лікарні через дві доби після вибуху;​

після цього польська прокуратура допитає начальника поліції як свідка;

попередньо слідство відкрито щодо ненавмисного спричинення вибуху, що загрожувало життю багатьох людей. За це передбачено до 5 років ув'язнення;

також поліція буде розслідувати дії поліцейських;

прокуратура відмовляється надавати будь-яку інформацію щодо розслідування, зазначивши, що це дуже серйозно.

Варто зауважити, що 15 грудня у польській поліції вибухнув подарунок, привезений з України. Інцидент трапився в так званій кімнаті служби безпеки – засекреченому приміщенні, де зберігаються пристрої, пов'язані із забезпеченням охорони об'єктів.

Що відомо про вибух в поліції Варшави