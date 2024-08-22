ЗМІ назвали ще одну причину, чому НБУ досі не вивів банк "Альянс" з ринку попри порушення

Національний банк України може восени цього року вивести з ринку невеликий, але проблемний банк "Альянс". Одна з причин відкладення рішення щодо фінустанови, яка регулярно порушує нормативи і процедури регулятора – чинна програма співпраці зі структурою Світового банку – Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Про це йдеться в матеріалі видання KP.UA.

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Журналісти пишуть, що 23 травня 2024 року банк "Альянс" нарешті звільнив з посади голову правління Юлію Фролову. Її оголосили в міжнародний розшук ще в січні 2024 у рамках розслідування Національним антикорупційним бюро справи про розкрадання коштів "Укренерго".

Йдеться про ТОВ "Юнайтед Енерджі", наближеної до Ігоря Коломойського. Роль банку в цій оборудці полягала, за версією слідства, в тому, що фінустанова видала гарантії для "Юнайтед Енерджі" з завідомо завищеною сумою, а згодом відмовилась гасити ці гарантії перед "Укренерго", коли приватна фірма не розрахувалась за поставлену електроенергію.

За кілька тижнів на хабарі затримали й адвоката і партнера компанії Miller Олексія Носова, який представляв інтереси банку. Йому закидають спробу дати хабар у 200 тисяч доларів детективам НАБУ і прокурорам САП, щоб вони змінили підслідність у цій справі.

Банк призначив в. о. голови правління Віктора Буркицю, утім, регулятор не погоджує його на посаді.

(Це – 24 Канал) може свідчити або про сумніви у доброчесності репутації, або про те, що скоро ця посада стане неактуальною через виведення банку з ринку,

– йдеться в статті.

Причин для цього накопичилось чимало. Серед них – регулярне невиконання банком фінансових гарантій, які надаються державному бізнесу.



Та Нацбанк, ймовірно, відклав рішення щодо "Альянсу" на осінь через співробітництво з IFC.

"IFC виділила "Альянсу" 11 мільйонів доларів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Іншими партнерами корпорації в Україні є Укрексімбанк і Укргазбанк, державні банки. У інтерв'ю 2024 року голова представництва IFC в Україні Олена Волошина згадує про партнерство з банком "Альянс", але без подробиць. При цьому в медіа, крім рекламних публікацій самого "Альянсу", годі знайти хоч якісь згадки про успішну реалізацію цього проєкту", – пишуть автори.

"Причина може критися в тому, що IFC видала гроші фінустанові з дуже сумнівною репутацією, а припинити співпрацю, визнавши свою помилку – буде ударом уже по іміджу самої структури та її ризикового департаменту. Всі зловживання "Альянсу" завжди були на видноті. Наприклад, численні порушення, пов'язані з нехтуванням правилами фінансового моніторингу, зловживання з облігаціями внутрішньої позики, метою яких могла бути легалізація кримінальних доходів, ігнорування аналізу фінансових операцій клієнтів, активна робота з незаконним гральним бізнесом", – сказано в матеріалі.

Також у переліку клієнтів "Альянсу" протягом довгого часу була платіжна система GlobalMoney (у ЗМІ її пов'язували з діячами часів Віктора Януковича), через яку зловмисники фінансували діяльність незаконних терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР".

На думку авторів, НБУ може зволікати з виведенням банку з ринку через небажання втрачати обличчя перед міжнародним партнером – IFC, який, цілком можна припустити, при оцінці ризиків співпраці з "Альянсом" покладався також на думку НБУ.

Втім, цю причину цілком можна обійти, як це сталось у випадку з Мегабанком. Харківську фінустанову, нагадаємо, регулятор, не змигнувши оком, вивів з ринку попри те, що в її акціонерах були й та сама IFC, і Європейський банк реконструкції та розвитку, і навіть німецький уряд,

– додають автори.