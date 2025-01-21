"Гігават Зеленського", залізниця, аеропорти та дороги: ЗМІ назвали головні виклики для Кулеби

У 2025 році перед Міністерством розвитку громад і територій та його очільником Олексієм Кулебою постануть щонайменше шість важливих викликів, на які доведеться адекватно реагувати.

Про це зазначають "Українські новини", що підбили підсумки перших 100 днів Кулеби на посаді. Серед цих викликів журналісти називають проблеми щодо створення нових потужностей розподіленої генерації (так званий "Гігават Зеленського"), залучення коштів міжнародних партнерів для відновлення та посилення фінансових спроможностей громад.

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ЗМІ підбили підсумки перших 100 днів Кулеби на посаді

Видання звертає увагу на те, що Мінрозвитку недостатньо приділяє уваги проблемам інфраструктури – відсутності авіасполучення, руйнуванню автомобільних доріг, яке може лише посилитися через кризу на "Укрзалізниці"

Наприклад, запропоноване збільшення тарифів на вантажні перевезення УЗ на 37% може в короткій перспективі збільшити дохід державної транспортної компанії, але стратегічно – це шлях до зниження або припинення експорту, оскільки українська експортна продукція втратить свою конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз "Укрзалізниця" знаходиться у точці, коли чергове підвищення тарифу призведе до обвалу економіки. Потрібне непросте рішення по збиткових пасажирських перевезеннях – держава має хоч частково взяти на себе їх фінансування, а не продовжувати перекладати цей тягар (у 2025 році їхній обсяг прогнозується на рівні 25 млрд грн) на бізнес через тариф на вантажні перевезення. Далі цей потяг може не поїхати", – зазначає видання.

Журналісти уточнюють, що саме від рішення Олексія Кулеби залежить доля низки стратегічних секторів української промисловості. Він має збалансувати як необхідність збереження спроможностей Укрзалізниці, так і головних експортерів (аграрний та гірничо-металургійний сектори).

Нагадаємо, керівництво "Укрзалізниці" прогнозувало, що збільшені на 37% тарифи на вантажні тарифи будуть введені з 1 лютого. У Мінрозвитку, яке має погодити нові тарифи, заявили, що мають намір провести громадські слухання та консультації з бізнесом щодо вантажних тарифів Укрзалізниці. До цього проєкт наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів, його буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Мінрозвитку.