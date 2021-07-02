ЗМІ підозрюють представника ЄБРР Магалецького в корупції на будівництві Житомирської окружної

Заступник директора представництва ЄБРР в Україні Марк Магалецький може бути причетним до корупції на будівництві окружної дороги Житомира.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Секретні матеріали".

Журналісти зняли на відео, як Магалецький обідає з високопоставленим співробітником IRD Engineering s.r.l – компанії, що здійснює технічний нагляд за будівництвом дорожніх об'єктів, в тому числі окружний Житомира.

Представник IRD Engineering Юрій Срібняк передає Магалецькому непрозорий пакет. Журналісти припускають, що в ньому може бути хабар за продовження контракту з ЄБРР.

Нагадаємо, Житомирську окружну будувала китайська Synohidro, через низьку якість робіт Укравтодор був змушений розірвати контракт. Однак компанія IRD Engineering, що як раз і мала стежити за якістю, залишилася в проєкті.

При цьому Служба автомобільних доріг Житомирської області, а потім і сам Укравтодор були незадоволені роботою IRD Engineering. У сюжеті показані копії відповідного листа, спрямованого Укравтодором СБУ.

Також журналісти показали фрагмент листування інформатора, колишнього співробітника IRD Engineering, з керівництвом ЄБРР.

Заявник, який зі зрозумілих причин захотів залишитися анонімом, запевняє, що Марк Магалецький закриває очі на всі порушення на будівництві Житомирської об'їзної дороги, за що отримує від підрядників солідні бонуси,

– коментують журналісти.

Інформатор також стверджує, що представник IRD Engineering отримав від власника компанії "компенсацію" за послуги Магалецького. У свою чергу, представник ЄБРР зобов'язався підтримувати IRD Engineering в майбутніх тендерах.

Журналісти-розслідувачі кажуть, що мають у своєму розпорядженні й інші докази злочинної схеми. Зокрема, дружина Срібняка Алла як ФОП отримує від ЄБРР щомісяця близько 3 тисяч євро за консалтингові послуги, які вона не надавала.

Всі ці схеми, листування й теплі обіди з непрозорими пакетами, схоже, спрямовані на затягування будівництва доріг в Україні, ще й за кредитні кошти, які незабаром ми будемо з вами віддавати,

– констатують журналісти.