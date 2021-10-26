Бойовики стверджують, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку: в ООС не підтвердили

Проросійські бойовики заявили, що ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївка, що у Донецькій області. Втім, у пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували.

Низка сепаратистських ЗМІ написали про те, що 25 жовтня українські військові зайшли в село Старомар'ївка. Вони цитували "військових кореспондентів" окупантів.

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В ООС не підтвердили цю інформацію

Чимало українських медіа повідомили, що інформацію про взяття села українськими військовими нібито підтвердили в Міністерстві оборони. 24 канал звернувся за коментарем до преслужби ООС. Там відповіли, що наразі позиції українських військових залишаються незмінними.

Що кажуть у Збройних силах України

Згодом з'явилася і реакція ЗСУ. Там пояснили. що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

"Військовослужбовці ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії. Позиції українських військових залишаються незмінними", – також зазначили у повідомленні.

Фейк активно поширювали росЗМІ

Неправдиву інформацію активно поширювали через телеграм-канали окупантів. Там стверджували, що донецькі бойовики навіть нібито звернулися до ОБСЄ через "спроби взяття Старомар'ївки". Ба більше, сепаратиські ЗМІ розповсюджували у мережі й відео пересування техніки. Також бойовики цинічно заявили, що лікарня та школа в окупованому місті Тельманово нібито залишилися без струму через обстріл з боку бійців ЗСУ.

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