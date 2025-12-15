Укр Рус
24 Канал Новини України ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом: що сказав про це гарант
15 грудня, 19:50
1

ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом: що сказав про це гарант

Ірина Чеботнікова

В Берліні активно обговорюють мирну угоду. Від США там перебувають посланці, та, звісно, останнє слово буде за Трампом. Є дані, що може відбутися розмова американського й українського лідерів.

Деталі передає 24 Канал.

Чи говоритиме Зеленський із Трампом 15 грудня? 

 

Журналісти запитали в українського президента, чи може відбутися його телефонна розмова з Трампом. 

Не знаю, чесно кажучи. Все може бути, 
– відповів Зеленський.

Нагадаємо, видання AFP наводило інформацію, що Трамп 15 грудня зателефонує Зеленському та європейським лідерам – мають обговорити мирну угоду.