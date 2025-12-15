15 грудня, 19:50
ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом: що сказав про це гарант
В Берліні активно обговорюють мирну угоду. Від США там перебувають посланці, та, звісно, останнє слово буде за Трампом. Є дані, що може відбутися розмова американського й українського лідерів.
Деталі передає 24 Канал.
Чи говоритиме Зеленський із Трампом 15 грудня?
Журналісти запитали в українського президента, чи може відбутися його телефонна розмова з Трампом.
Не знаю, чесно кажучи. Все може бути,
– відповів Зеленський.
Нагадаємо, видання AFP наводило інформацію, що Трамп 15 грудня зателефонує Зеленському та європейським лідерам – мають обговорити мирну угоду.