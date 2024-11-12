У ЗМІ показали кадри моменту вибуху на Курахівській дамбі

11 листопада стався підрив Курахівської дамби. У ЗМІ з'явилося відео моменту вибуху.

Вода наповнює річку Вовча, в бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка, передає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Яка ситуація після підриву Курахівської дамби

Місцева влада запевняє, що Кураховому вода не загрожує. У зоні ураження більшість мирних жителів евакуювали заздалегідь.

Момент підриву Курахівської дамби: дивіться відео

11 листопада внаслідок пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища зафіксували підйом води у селах, що розташовані вздовж річки Вовча. Проте огляд дамби був неможливий через постійні обстріли.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун також повідомив, що у населених пунктах Великоновосілківської громади відкриваються шлюзи, через які витікає вода.

Що відбувається в Кураховому

Напередодні ворожа бронетехніка прорвалася до кварталів Курахового, але місто все ще під контролем ЗСУ. Українським Силам оборони вдалося спалити ворожу бронетехніку та з допомогою дронів знищити піхоту росіян.

Окрім цього, російська армія штурмує селище Сонцівка, щоб прорватися до траси, яка сполучає із Запоріжжям.