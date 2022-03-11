ЗМІ повідомляють, що Варшава та Краків більше не в змозі приймати українських біженців

Через напад Росії на Україну багато людей покинули нашу державу. Найбільше українців їде до Польщі, але там уже кажуть, що місць не вистачає.

Польське видання звертає увагу, що натовпи українців на вокзалах міст є лише частиною проблеми. Насправді ж Варшава та Краків більше не спроможні приймати біженців.

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Ми не можемо прийняти більше людей. Адже їм треба роботу, місця в школах і дитсадках та інше, хтось має це "керувати". Проста видача номера PESEL для кожного з цих людей швидко здається практично неможливою,

– заявила речниця мера Кракова Моніка Хілашек.

За два тижні до Кракова прибуло близько 80 – 100 тисяч українців. Вони живуть в хостелах та готелях, дехто з родиною, яка була на заробітках. Місто вже витратило 14 мільйонів злотих на допомогу біженцям.

Українці не хочуть їхати далеко

У Варшаві з населенням 200 тисяч людей, із них 10% є українцями. Це величезна організаційна проблема для міста. У лікарнях уже 1,5 тисячі людей. Також 2 тисячі українських дітей-біженців прийняли до шкіл і дитсадків.

Головною проблемою в Польщі називають те, що українці хочуть залишатися або біля кордону, або у великих містах. Переважно наші люди знають про Варшаву та Краків. Їх не хочуть змушувати переїжджати.

Польський уряд сподівається, що біженці самі попросять переселення, коли життя в залах стане нестерпним.

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