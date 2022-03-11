Польське видання звертає увагу, що натовпи українців на вокзалах міст є лише частиною проблеми. Насправді ж Варшава та Краків більше не спроможні приймати біженців.

Ми не можемо прийняти більше людей. Адже їм треба роботу, місця в школах і дитсадках та інше, хтось має це "керувати". Проста видача номера PESEL для кожного з цих людей швидко здається практично неможливою,

– заявила речниця мера Кракова Моніка Хілашек.

За два тижні до Кракова прибуло близько 80 – 100 тисяч українців. Вони живуть в хостелах та готелях, дехто з родиною, яка була на заробітках. Місто вже витратило 14 мільйонів злотих на допомогу біженцям.

Новина доповнюється...