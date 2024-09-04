ЗМІ вимагають від Берези надати докази, що він в Україні

Колишній народний депутат Борислав Береза ще в березні виїхав з України через пункт пропуску "Старокозаче" з Молдовою і більше не повертався.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Закон і бізнес".

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Останні пів року він наполегливо позиціонував у соцмережах, що перебуває в Україні, створюючи враження прямої участі в захисті країни. Але фактично Береза під час війни утік з України, хоча водночас пропагує патріотизм та необхідність захисту Батьківщини у соціальних мережах, акаунти в яких веде, як виявляється, з-за кордону,

– зазначає видання.

Журналісти наполягають, щоб Береза надав хоч якісь докази, які спростовують його виїзд за кордон. Але екснардеп не зміг цього зробити. Він спробував виправдатися, опублікувавши своє нібито свіже фото біля таблички Дніпровського районного ТЦК у Києві, але згодом дуже швидко видалив його.

А 1 вересня Береза знову опублікував фото – цього разу у військовій формі з автоматом і підписом, що "1 вересня в житті було й таке". Але уважні читачі спіймали його на маніпуляції: звернули увагу, що на фото видно тюльпани і нарциси, які у вересні точно не цвітуть.

Водночас джерела видання "Закон і бізнес" підтверджують, що Береза, окрім українського, має також ізраїльський паспорт, який отримав у 1993 році, коли проживав в Ізраїлі.

Також є дані, що у 2022 – 2024 роках родина Берези – дружина, діти та матір – у різний час виїхали з України. Сам він за 2,5 роки війни перетинав кордон 21 раз, поки не виїхав остаточно.

Видання зазначає, що якщо Береза має намір балотуватися до парламенту знову, у нього залишається близько 30 днів, щоб повернутися в Україну.

За даними ЗМІ, ще коли він був нардепом, Береза приховував свої статки: елітне нерухоме майно оформляли на дружину за цінами, у кілька разів нижчими за ринкові. Зокрема, квартиру в Києві площею майже 300 квадратних метрів, складське приміщення та іншу нерухомість.

На самого екснардепа у 2008 році був оформлений будинок на Київщині загальною площею 91,2 квадратних метрів, а у 2021 році – автомобіль Ауді Q7.

Видання нагадує, що у 2022 році екснардеп відмовився підписувати повістку і викликав поліцію. А згодом переховувався у жіночому монастирі.

"За даними ЗМІ, Береза входить до так званого пулу блогерів експрезидента Петра Порошенка, чиї діти переховуються від служби в армії в Лондоні. Також ухиляються від мобілізації адвокат Порошенка – Ігор Головань, його брат і син", – йдеться у публікації.