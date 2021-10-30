ЗМІ знову поширюють чутки про взяття Старомар'ївки: військові заперечують

У ЗСУ 30 жовтня заявили, що у межах населеного пункту Старомар'ївка на сьогодні немає жодного українського військового. Українців також закликали не піддаватися провокаціям та інформаційній пропаганді окупантів.

Тим часом Юрій Бутусов повідомив, що українська сторона начебто взяла Старомар'ївку під повний контроль. Окрім того, журналіст заявив: це вдалося зробити без втрат, бо російські війська не посміли атакувати воїнів ЗСУ.

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Заява 93-ї ОМБр Холодний Яр

Пресслужба 93 бригади Холодний Яр від імені керівництва наголосила, що ніяких змін в положенні підрозділів не відбувається.

У ЗСУ зауважили: 26 жовтня група військових зайняла спостережні пости на околицях Старомар'ївки. Це забезпечило безпечне перебування цивільних людей на території села.

Того ж дня усі військові залишили Старомар'ївку та "повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до мінських домовленостей".

На сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає,

– мовиться у повідомленні.

Що було раніше

Ще 26 жовтня окупанти заявили, що ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївка.

Водночас в ООС заявили, що наразі позиції українських військових залишаються незмінними.

Слова бойовиків – це лише спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну.

У зведенні ООС за 30 жовтня мовиться, що рубежі наших підрозділів залишилися незмінними

Допис з фейсбука 93-ї ОМБр Холодний Яр:

Керівництво 93 бригади Холодний Яр вкотре наголошує, що ніяких змін в положенні підрозділів 93 бригади не відбувається! Усі підрозділи 93 бригади наразі знаходяться на своїх позиціях та опорних пунктах. Нагадаємо, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93 механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар'ївка та забезпечила безпечне перебування цивільних осіб в ньому. Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93 бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей. На сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає. Не піддавайтеся провокаціям та інформаційній пропаганді окупантів!