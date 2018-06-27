ЗМІ: інвестори хочуть звільнити Цукерберга з посади голови Facebook
Інвестори компанії Facebook вимагатимуть звільнення засновника соцмережі Марка Цукерберга із поста голови правління.
Про це повідомляють журналісти Business Insider.
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Інвестори володіють акціями компанії на загальну суму 3 мільярди доларів. Вони, зокрема, незадоволені способом управління Facebook, особливо на тлі недавніх скандалів з президентськими виборами США і компанією Cambridge Analytica.
У нас є стурбованість щодо структури ради правління, з якими компанія, здається, не готова розібратися і які можуть призвести до ризиків: репутаційних, регуляторних тощо,
– зауважив акціонер Скотт Стінгер.
При цьому, проблеми не вирішуються, так як корпоративна структура компанії робить Цукерберга недоторканним в ролі виконавчого директора і голови правління.
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