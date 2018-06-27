14:52
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

ЗМІ: інвестори хочуть звільнити Цукерберга з посади голови Facebook

264 Читать новость на русском
Інвестори хочуть звільнити Цукерберга
Інвестори хочуть звільнити Цукерберга / Time

Інвестори компанії Facebook вимагатимуть звільнення засновника соцмережі Марка Цукерберга із поста голови правління.

Про це повідомляють журналісти Business Insider.

Читайте також: Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину

Інвестори володіють акціями компанії на загальну суму 3 мільярди доларів. Вони, зокрема, незадоволені способом управління Facebook, особливо на тлі недавніх скандалів з президентськими виборами США і компанією Cambridge Analytica.

У нас є стурбованість щодо структури ради правління, з якими компанія, здається, не готова розібратися і які можуть призвести до ризиків: репутаційних, регуляторних тощо,
– зауважив акціонер Скотт Стінгер.

При цьому, проблеми не вирішуються, так як корпоративна структура компанії робить Цукерберга недоторканним в ролі виконавчого директора і голови правління.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Facebook Соцмережі Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук