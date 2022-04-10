Зміна командувача війною проти України свідчить, що росіяни готуються до ще більших звірств

Відомо, що Володимир Путін призначив нового військового командувача для ведення війни проти України. Того самого генерала, який керував воєнними злочинами в Сирії.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Україну очікує ще більше звірств від російських військ.

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За його словами, це відповідає тому, як Росія вела цю війну від початку.

Ми вже бачили війну випаленої землі. Ми бачили звірства, воєнні злочини, масові вбивства, жахливі та шокуючі кадри з таких міст, як Буча, та ракетний обстріл Краматорська. Так що я думаю, це ознака того, що ми побачимо більше за це,

– вважає Салліван.

Він підкреслив, що США та міжнародна спільнота повинна надавати Україні зброю та військову допомогу. Адже це інструменти, які потрібні для ефективної боротьби з російською агресією.

Це те, що Сполучені Штати мають намір робити, і це те, що ми робитимемо разом із нашими союзниками та партнерами,

– зауважив він.

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