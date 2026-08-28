Росіяни можуть змінити свій задум: експерт назвав пріоритети ворога на фронті

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії, намагаючись реалізувати свої плани до завершення літньої кампанії. Попри постійний тиск на Донбасі та півдні, загарбники не досягають поставлених цілей і можуть вдатися до несподіваних маневрів.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу про ситуацію на лінії фронту та можливі сценарії дій окупантів. За його словами, основним пріоритетом ворога залишається Донбас.

Що відбувається на Донбасі та чому ворог дивиться на північ

Сьогодні напрямок головного удару ворога залишається незмінним щонайменше до завершення так званої літньої кампанії. Росіяни вперто намагаються захопити Краматорсько-Слов'янську агломерацію, однак їхній глобальний задум не дає бажаних результатів.

Росіяни можуть змінити задум. І коли наше командування та політичне керівництво говорять про загрозу з півночі, це не абстрактна загроза, все це може бути,

– сказав Павло Лакійчук.

Він додав, що наразі дії противника на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках вкладаються в логіку розтягування наших Сил оборони. Проте в стратегії існує таке поняття як перенесення напрямку головного удару туди, де ворог бачить хоча б найменший успіх.

Можна припустити, що взимку 2026 – 2027 років ситуація на фронті також йтиме за схожим сценарієм. Це найбільш ймовірний розвиток подій. Але це не означає, що через певний час напрямки головних ударів не зміняться.

Як окупанти діють на півдні

На південному фронті загарбники також продовжують виснажувати свої ресурси, діючи за звичними шаблонами. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснюють наступальні спроби, навіть попри ризики отримання контрударів.

У найближчі місяці ситуація на фронті навряд чи зміниться. Ворог тиснутиме на Донеччині, хоча зрозуміло, що обійти Слов'янськ з півночі, з Лиману вони уже не зможуть. До того ж з Лиману можуть надійти хороші новини від наших військових. На півдні окупанти також "впираються".

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

"Росіяни намагаються "грати дві гри на одній дошці". Наскільки це їм вдасться – сказати важко. Але попри титанічні зусилля Сил оборони, стабілізувати фронт поки не вдалося", – підкреслив Павло Лакійчук.

Варто розуміти, що навіть тактичний програш на півночі, на одній ділянці, не забороняє росіянам продовжувати тиснути на іншому напрямку, зокрема на Гуляйпільському. Росіяни продовжують діяти шаблонно й поки у них є ресурси, вони тиснутимуть.

Також Павло Лакійчук звернув увагу на важливість налагодження єдиної системи управління та взаємодії між різними структурами Сил оборони України. За його словами, ключовим завданням для командування є забезпечення злагодженої роботи ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та прикордонників як єдиного механізму.

Якими є плани ворога на фронті: дивіться відео