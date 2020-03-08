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      Зміна українського уряду відклала новий кредит від МВФ, – Bloomberg

      - Читать новость на русском
      МВФ стурбований зміною українського уряду / investopedia.com

      Черед відставку Кабінету Міністрів України затягуються переговори з Міжнародним валютним фондом. Відтак і кредит від МВФ Україні на 5,5 мільярда доларів затримується на кілька місяців.

      Валютний фонд стурбований зміною влади в Україні і впливом на неї олігархів, пише видання Bloomberg.

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      Видання, зокрема, підкреслює, що попередній прем'єр Олексій Гончарук подобався інвесторам, а ексгенпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Натомість нині у інвесторів виникає страх про можливе повернення впливу олігархів.

      Окремо виділяється питання запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Мовляв, це має стати справжнім економічним рушієм у нашій країні.

      Також зазначається, що ключовими обіцянками Зеленського і вимогами МВФ є саме ринок землі та неможливість повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському.

      До слова, раніше про проблеми з новим кредитом від МВФ повідомляв і народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він чи то пожартував, чи то заявив, що у травні через це імовірний дефолт. Втім свій пост про це Дубінський згодом видалив.

      Що відомо про можливий кредит від МВФ?За новою програмою Міжнародний валютний фонд мав би надати Україні 5,5 мільярда доларів макрофінансової допомоги. Під час відставки уряду Гончарука місія МВФ працювала в Україні, і все йшло до того, що кредит нашій державі мали таки надати.

      Для нової програми фінансування була низка умов: ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих економічних реформ і врегулювання тарифів. МВФ призупинив погодження нової програми, допоки українська сторона не виконає всі вимоги.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новий уряд Шмигаля Транш МВФ МВФ
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