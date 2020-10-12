Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що зміни до Конституції України, яких хоче Росія, є неможливими. Жодного "особливого статусу" для Донецької та Луганської областей не буде.

Що каже Зеленський про зміни до Конституції

Зеленський вважає неправильним передавати Україні контроль над кордоном Донбасу з Росією аж після виборів в ОРДЛО. Про це президент заявив в інтерв'ю Hard Talk для ВВС.

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Президент наголосив, що неодноразово відкрито говорив президенту Росії Володимиру Путіну: ті зміни до Конституції, яких вони хочуть, наразі неможливі.

Що стосується тих розбіжностей про те, що підписав пан Порошенко – так, вони є, і всі знають, і пані Меркель, і Путін, я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни до Конституції відповідно до децентралізації. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни до Конституції, ті, яких вони хочуть, вони на сьогодні неможливі,

– наголосив президент України.

Зеленський про вибори на Донбасі

Виборів на окупованих територіях Донбасу не буде. Україна навіть не може забезпечити там спостерігачів, адже ніхто не погодиться приїжджати на території, де є озброєні люди. Однак Україна продовжує слідувати за мінськими угодами. Зеленський зауважив, що наразі варто, "щоб Мінськ був трохи гучнішим".

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