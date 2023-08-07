Жорсткі зіткнення під Куп'янськом, запеклі бої під Бахмутом, – Міноборони назвало гарячі точки

Протягом минулого тижня ситуація на фронті була вкрай складною та напруженою. Мовиться про ситуацію як на Сході, так і на Півдні. Окупанти намагались наступати на Сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила в ефірі телемарафону, що мовиться про Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський напрямок. Окрім того, ворог намагається наступати й на Бахмутському напрямку, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Куп'янському та Бахмутському напрямку

Увесь минулий тиждень Схід (України – 24 Канал) був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше – ворог там намагався повернути втрачені ще восени минулого року позиції,

– заявила Маляр.

За її словами, у росіян такий план – вони хочуть на Харківщині повернути ті території, які втратили під час нашого наступу. Тож напрямок був дуже "гарячий" – ворог намагався пробити оборону Збройних Сил України. Окупантам це не вдалось, проте протистояння було дуже жорстке.

Заступниця Олексія Резнікова пояснила, що:

на Лиманському напрямку – в районі Серебрянського лісу точились бої й були нескінченні штурми;

загалом на Сході ворог збільшив кількість обстрілів — позаминулого тижня мовилось про орієнтовно 8 тисяч обстрілів, вже минулого – на тисячу більше – понад 9 тисяч обстрілів. Позаминулого тижня ворог використав орієнтовно 400 тисяч боєприпасів, вже цього тижня більше на 100 тисяч – майже пів мільйона.

У такому суцільному артилерійському вогні й через суцільні мінування наші бійці продовжували наші наступальні дії на Бахмутському напрямку. Саме на південному фланзі, тому що на північному тривають запеклі бої й ворог намагається штурмувати та повернути втрачені позиції,

– пояснила заступниця міністра.

Маляр також сказала, що наступальні дії Збройних Сил України на Бахмутському напрямку були вкрай ускладнені діями ворога. Тому ситуація там складна, але контрольована.

Що відбувається на інших ділянках фронту

Посадовиця пояснила, що на Мар'їнському та Авдіївському напрямку буквально з минулого року ситуація не змінюється. Все тому, що ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але йому не вдається.

"Заходити туди (в Авдіївку – 24 Канал) вони не ризикують, тому що не хочуть вступати з нашими воїнами у вуличні бої й не хочуть там програвати. Але й просунутись не можуть", – запевнила Ганна Маляр.

За її словами, вороги намагаються взяти під контроль Мар'їнку, але їм не вдається. Також окупанти намагались повернути втрачені позиції в районі Старомайорського.

Коротко про ситуацію на фронті