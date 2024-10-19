Сили оборони відкинули ворога у Кругляківці, росіяни просунулись на Донеччині, – DeepState
Джерело:DeepState
Раніше ГУР повідомило про звільнення населеного пункта Кругляківка у Харківській області. Успіх українських військ підтверджено і на карті аналітиків.
Разом з тим, зазначили у DeepState, російські війська також мають певні просування по українській території. Окупантам вдалось покращити положення у Донецькій області.
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Українські війська мали успіхи у Кругляківці
Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару,
– зазначили у DeepState у зведенні за 18 жовтня.
Зазначимо, що мовиться про три райони Донеччини: Кліщіївка розташована у Бахмутському районі, Максимільянівка – у Мар'їнському, а Вугледар – місто у Волноваському районі.
Українські війська відкинули ворога біля Кругляківки: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Кліщіївки: дивіться на карті
Змінилась ситуація біля Вугледару: дивіться на карті
Зазначимо, що 18 жовтня стало відомо про звільнення села в Куп'янському районі Харківської області. Мовиться про Кругляківку, з якої вигнали окупантів бійці ГУР МО. Операція тривала тиждень з 7 по 14 жовтня.
Захисники не лише очистили населений пункт від ворога, а й взяли в полон кілька російських військових. Також було роздобуто важливі розвідувальні дані.