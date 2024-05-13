Російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, які можуть відбутися зміни в путінському уряді. Путін планує врівноважити владу кланів, однак є й такий клан, до якого він прихильний особливо.

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Зміни не стосуються політики

За словами російської опозиціонерки, кадрові зміни в Росії є, однак вони не є політичними. Політичних змін не може бути, адже Владімір Путін ніяк не дотримується конституції Росії. Щобільше, патріарх Кіріл, коли правив молебен в Благовіщенському соборі Кремля, куди могли потрапити лише "відібрані" люди, побажав російському диктатору "правити до кінця віку".

Саме тому очікувати якоїсь зміни політики, поки Путін є при владі, не варто,

– зазначила Курносова.

Кому довіряє Путін

Метою Путіна, за словами російської опозиціонерки, є врівноваження кланів. Скоріш за все, Борис Ковальчук, син Юрія Ковальчука, очолить Рахункову палату Росії. Тобто молоде покоління російських кланів поступово будують собі кар'єру.

З одної сторони, це ніби оголошення "омолодження", але все одно всі питання будуть вирішувати старші представники кланів,

– додала Курносова.

Достатньо довго очільником Рахункової палати Росії був Алєксей Кудрін. Він мав ліберальні погляди, однак Путін йому довіряв. Тепер, коли відносин Росії з Заходом практично немає, людей, які могли б з ним домовлятись тримати при владі Росії не потрібно. Однак призначення Бориса Ковальчука на посаду голови Рахункової палати є досить небезпечним рішенням.

Його призначення дасть можливість клану Ковальчуків саджати за ґрати тих, хто їм не підходить. Якщо вони (клан Ковальчуків – 24 Канал) зможуть підкріпити (владу – 24 Канал) своїми людьми із силових структур, то в такий спосіб у Ковальчуків контроль над усім посилиться,

– пояснила Курносова.

Російський диктатор довіряє клану Ковальчуків, адже, ймовірно, що російський Центральний банк, який заснував Юрій Ковальчук, фінансував певні шпигунські дії Путіна.

Інші можливі зміни

Варто зазначити, що Путін вже втомився від політики і вже рідше спілкується з представниками кланів. Комусь вдається "прорватись", наприклад, Сєргєй Чємезов, який домігся арешту Тімура Іванова.

Все добіжить й до Геннадія Тимченка (член клану Путіна – 24 Канал), який "попарить Путіна в бані" й станеться щось "хороше" з Шойгу,

– прокоментувала Курносова.

Також залишається інтрига, що буде з Алєксєєм Дюміном, губернатором Тюльської області. який, начебто, мав замінити Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони. На думку російської опозиціонерки, він може стати новим міністром внутрішніх справ Росії замість Владіміра Колокольцева. Близьким до Дюміна є російський генерал Віктор Золотов.

Якщо Дюмін стане міністром внутрішніх справ, це буде посилення Золотова. Тому можливо, що буде така комбінація,

– зауважила Курносова.

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