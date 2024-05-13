Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, какие могут произойти изменения в путинском правительстве. Путин планирует уравновесить власть кланов, однако есть и такой клан, к которому он благосклонен особенно.

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Изменения не касаются политики

По словам российской оппозиционерки, кадровые изменения в России есть, однако они не являются политическими. Политических изменений не может быть, ведь Владимир Путин никак не придерживается конституции России. Более того, патриарх Кирилл, когда правил молебен в Благовещенском соборе Кремля, куда могли попасть только "отобранные" люди, пожелал российскому диктатору "править до скончания века".

Именно поэтому ожидать какого-то изменения политики, пока Путин у власти, не стоит,

– отметила Курносова.

Кому доверяет Путин

Целью Путина, по словам российской оппозиционерки, является уравновешивание кланов. Скорее всего, Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, возглавит Счетную палату России. То есть молодое поколение российских кланов постепенно строят себе карьеру.

С одной стороны, это как бы объявление "омоложения", но все равно все вопросы будут решать старшие представители кланов,

– добавила Курносова.

Достаточно долго главой Счетной палаты России был Алексей Кудрин. Он имел либеральные взгляды, однако Путин ему доверял. Теперь, когда отношений России с Западом практически нет, людей, которые могли бы с ним договариваться держать у власти России не нужно. Однако назначение Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты является достаточно опасным решением.

Его назначение даст возможность клану Ковальчуков сажать за решетку тех, кто им не подходит. Если они (клан Ковальчуков – 24 Канал) смогут подкрепить (власть – 24 Канал) своими людьми из силовых структур, то таким образом у Ковальчуков контроль над всем усилится,

– объяснила Курносова.

Российский диктатор доверяет клану Ковальчуков, ведь, вероятно, что российский Центральный банк, который основал Юрий Ковальчук, финансировал определенные шпионские действия Путина.

Другие возможные изменения

Стоит отметить, что Путин уже устал от политики и уже реже общается с представителями кланов. Кому-то удается "прорваться", например, Сергей Чемезов, который добился ареста Тимура Иванова.

Все добежит и до Геннадия Тимченко (член клана Путина – 24 Канал), который "попарит Путина в бане" и произойдет что-то "хорошее" с Шойгу,

– прокомментировала Курносова.

Также остается интрига, что будет с Алексеем Дюминым, губернатором Тюльской области. который, вроде бы, должен был заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны. По мнению российской оппозиционерки, он может стать новым министром внутренних дел России вместо Владимира Колокольцева. Близким к Дюмину является российский генерал Виктор Золотов.

Если Дюмин станет министром внутренних дел, это будет усиление Золотова. Поэтому возможно, что будет такая комбинация,

– отметила Курносова.

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