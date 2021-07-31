Нові тарифи на газ, правила в’їзду та електронні паспорти: що зміниться з 1 серпня

У серпні зростуть тарифи на газ, Україна введе нові правила в’їзду, інші країни теж їх обмежать. Водночас все більше країн відкриються для українців, як і кількість авіанапрямків. У серпні також завершаться Олімпійські ігри та почнеться вступна кампанія у ВНЗ. Детальніше про серпневі зміни у матеріалі 24 каналу.

Комунальні послуги

Тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію знову залишили без змін. Кабмін продовжив дію чинного тарифу 1,68 гривні за кіловат-годину щонайменше до 31 серпня. Як 24 каналу пояснив Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, на чергове відкладання зміни тарифу є 3 причини:

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Може зменшитися частка населення, яка сплачуватиме за електроенергію. Так було після скасування пільгового тарифу у січні.

Оновлена модель може призвести до зловживань з боку споживачів.

Одне лиш підняття тарифів не розв’яже кризи в енергетиці України.

Про те, яким може бути тариф на електроенергію з 1 вересня, читайте у нашому матеріалі.

Нові тарифи на газ

У серпні кубометр газу для населення коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні. Це для тих, хто відмовився від річних пропозицій та обрав місячну. Зазначимо, що минулого місяця максимальний тариф на газ був суттєво нижчим – на 3,52 гривні. Детальніше з тарифами від всіх постачальників можна ознайомитися за посиланням.



Тариф на газ знову виріс / Фото Unsplash

Нагадаємо, що з 1 травня всіх українців автоматично перевели на річні тарифи. Але за бажання, кожен може перейти на місячний. Важко сказати, що є вигіднішим зараз. До прикладу, у серпні 4 газопостачальники запропонували місячний тариф на річні річного, семеро встановили вищий тариф, а ще п’ятеро – навпаки пропонують вигідніші місячні пропозиції, ніж річні.

Туризм та перетин кордону

Нові правила в’їзду в Україну

Через небезпечний штам Дельта, МОЗ з 5 серпня посилює умови в’їзду в країну, зокрема й для українців. Відтак перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з 2 документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами.

Довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо такі документи відсутні, потрібно встановити застосунок "Вдома" та розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Відкриття кордонів

Попри посилення обмежень завдяки вакцинації все більше країн відкриваються для українських туристів. З 1 серпня для щеплених туристів відкриється Саудівська Аравія. Для відвідування цієї країни необхідно надати сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однією з вакцин:

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.



Саудівська Аравія відкрилася для українців / Фото Unsplash

Днем раніше відкривається й Італія. Щоправда, є додаткова умова: 5 днів на самоізоляції.

Крім того, українці можуть літати на Кіпр, в Грецію, Францію, Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Хорватію, Литву, Латвію, Естонію, Нідерланди, Туреччину, Єгипет, Чорногорію, Болгарію. Загалом для України відкриті понад 120 країн світу. Щоб не загубитися: куди можна, а куди – ні, у Міністерстві закордонних справ України розробили спеціальну інтерактивну карту.

Поки одні країни відкривають кордони, інші посилюють обмеження. Кіпр змінив правила в’їзду для нещеплених українців:

кожен турист повинен мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до подорожі.

повторний тест потрібно буде пройти після прильоту в країну.

та відбути 3 години на самоізоляції до отримання результату.

Нові авіарейси з України

Лоукостер Ryanair з серпня запускає одразу 5 нових напрямків зі Львова:

Краків (Польща) з 1 серпня: щоп'ятниці та щонеділі. Цей рейс раніше призупинили через ситуацію з коронавірусом, а тепер відновлять.

Каунас (Литва) з 2 серпня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці.

Венеція (Італія) з 3 серпня двічі на тиждень – щовівторка та суботи.

Будапешт (Угорщина) з 3 серпня: щовівторка та щосуботи.

Дюссельдорф (Німеччина) з 5 серпня: щопонеділка та щочетверга.



Ryanair запускає 5 нових рейсів з України / Фото Unsplash

Український лоукостер SkyUp анонсував запуск рейсу Львів – Даммам (Саудівська Аравія) з 5 серпня.

Електронні паспорти

З 23 серпня набуває чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових. Тепер е-паспорт можна пред’явити:

під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині;

для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Але лише на території України. За кордоном потрібно мати при собі паперовий паспорт.

Нові касові апарати

Настануть зміни і для підприємців, які зобов’язані користуватися РРО та видавати чеки клієнтам. Державна податкова служба нагадала, що з 1 серпня на чеках має бути:

найменування суб'єкта господарювання;

заокруглення суми до сплати;

зазначення валюти операції;

найменування платіжної системи.

Завершення Олімпіади

У неділю, 8 серпня, відбудеться закриття Олімпіади-2020. Станом на 30 липня Україна виборола 4 бронзові медалі:

Першу медаль здобула дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Наступним бронзу виборов фехтувальник Ігор Рейзлін.

Олена Костевич і Олег Омельчук посіли третє місце у змішаній парній стрільбі з пневматичного пістолета з 10-и метрів.

Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020 у запливі на 800 метрів.

До теми Романчук із найкращим часом вийшов у фінал плавання 1500 метрів вільним стилем

Вступна кампанія завершиться

До 2 серпня абітурієнти, яких ВНЗ рекомендує до зарахування на бюджетну форму навчання, мають подати оригінали документів. Зарахування ж відбудеться 9 серпня, а переведення на вакантні місця – до 19 серпня.