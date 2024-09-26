"Сигнал недружнім країнам": у Путіна пояснили зміни в ядерній доктрині

Нещодавно стало відомо, що Путін оголосив про зміни в доктрині ядерного стримування. Зміна ядерної доктрини Росії є сигналом для "недружніх" до неї країн.

Про це, як пишуть у російських телеграм-каналах, заявив прессекретар лідера Кремля Дмітрій Пєсков, інформує 24 Канал.

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Пєсков прокоментував зміни в ядерній доктрині

За словами Пєскова, озвучені зміни до ядерної доктрини слід вважати певним сигналом недружнім країнам.

Цей сигнал попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними,

– сказав він.

"Ядерна тріада Росії", як запевняє Пєсков, є абсолютним гарантом ядерного стримування.

Він заявив, що і раніше "розсудливі глави держав, політики та аналітики чудово розуміють і розуміли серйозність заяв президента Путіна ... тим більше, коли йдеться про таку безпрецедентну конфронтацію, спровоковану з прямим залученням західних країн, у тому числі й ядерних держав, у конфлікт навколо України".

"Коригування в основи держполітики щодо ядерного стримування сформульовано, рішення про їх публікацію будуть ухвалювати пізніше", – процитувало одне з російських видань слова прессекретаря російського диктатора.