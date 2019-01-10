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      Зміни у Кримінальному кодексі: чи потрібна відтепер розписка про секс

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      Завтра, 11 січня, в Україні почнуть діяти зміни у Кримінальному кодексі про згоду на секс, які вже встигли налякати українців.

      Після того, як закон набуде чинності, секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.

      Читайте також: Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці

      Норма про розписку на секс викликала найбільше питань. Адже в кодексі не прописано, якою вона має бути. Вже з'явилося чимало жартів про те, що перед будь-яким статевим актом потрібно буде дати партнеру письмову розписку, що ти не проти. В мережі навіть опублікували зразки як її оформлювати. Правозахисники запевнили, що ця тема – не для жартів, а так звана розписка на секс – вигадка.

      Не може бути розписка про те, що особа дає згоду на сексуальні дії, це нонсенс. Я вважаю, що це намагання знівелювати та принизити значення цього закону,
      – переконана Галина Федькович, юрист ГО "Жіночі перспективи".

      До нововведень притягнути до кримінальної відповідальності за зґвалтування могли лише в тому випадку, якщо до сексу жінку чи чоловіка примусили силою, погрозами або зловживали уразливим станом особи. Тепер справу можуть завести навіть тоді, якщо всього цього не було, до того ж збільшили й термін покарання. 

      Відповідальність за секс без згоди
      Відповідальність за секс без згоди

      Вперше вводиться кримінальна відповідальність за секс з малолітніми незалежно від їхньої згоди. Достатньо, щоб йому або їй було менше ніж 14 років, а правопорушнику — більше. За таке можна отримати від 5 до 15 років позбавлення волі

      З появою нових норм йде в минуле стереотип про "подружній обов'язок": якщо дружина чи чоловік не хоче займатися сексом, примушувати не можна. Раніше за такі справи правоохоронці й братися не хотіли.

      Правозахисниця Галина Федькович розповіла, що мала клієнтку, яку зґвалтував колишній чоловік. Жінка одразу викликала правоохоронців, та справу відкрили лише за побої – за зґвалтування відмовились.

      Коли вони дізналися, що шлюб не розірвано, їхнє ставлення відразу різко змінилося. Вони почали переконувати жінку, що справа безперспективна,
      – зазначила юристка.

      Криміналісти наголосили, що в будь-якому випадку факт зґвалтування все одно має бути доведеним. А ось юристи побоюються, адже є ймовірність, що кількість шахраїв, які можуть вдаватися до шантажу, збільшиться.

      Передбачена тепер кримінальна відповідальність й для жінок-ґвалтівниць. Такі випадки хоч і рідко, але трапляються. Якщо провину доведуть, то за зґвалтування чоловіка жінка може загриміти за ґрати на п'ять років. 

      До слова, 2018 рік виявився багатим на скандали, які були спричинені звинуваченнями у сексуальних домаганнях чи насильствах по всьому світу. Журналісти 24 каналу розібралися у найгучніших скандалах.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Секс Законодавство Згвалтування Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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