Изменения в Уголовном кодексе: нужна ли отныне расписка о сексе

Завтра, 11 января, в Украине начнут действовать изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс, которые уже успели напугать украинцев.

После вступления в силу закона, секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании.

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Норма о расписке на секс вызвала больше всего вопросов. Ведь в кодексе не прописано, какой она должна быть. Уже появилось немало шуток о том, что перед любым половым актом нужно будет дать партнеру письменную расписку, что ты не против. В сети даже опубликовали образцы как ее оформлять. Правозащитники заверили, что эта тема – не для шуток, а так называемая расписка на секс – выдумка.

Не может быть расписка о том, что лицо дает согласие на сексуальные действия, это нонсенс. Я считаю, что это попытка нивелировать и принизить значение этого закона,

– убеждена Галина Федькович, юрист ОО "Женские перспективы".

К нововведениям привлечь к уголовной ответственности за изнасилование могли лишь в том случае, если к сексу женщину или мужчину заставили силой, угрозами или злоупотребляли уязвимым состоянием лица. Теперь дело могут завести даже тогда, если всего этого не было, к тому же увеличили и срок наказания.

Ответственность за секс без согласия

Впервые вводится уголовная ответственность за секс с малолетними независимо от их согласия. Достаточно, чтобы ему или ей было меньше 14 лет, а правонарушителю — больше. За такое можно получить от 5 до 15 лет лишения свободы

С появлением новых норм уходит в прошлое стереотип о "супружеском долге": если жена или муж не хочет заниматься сексом, принуждать нельзя. Раньше за такие дела правоохранители и браться не хотели.

Правозащитница Галина Федькович рассказала, что имела клиентку, которую изнасиловал бывший муж. Женщина сразу вызвала правоохранителей, и дело открыли только за побои – за изнасилования отказались.

Когда они узнали, что брак не расторгнут, их отношение сразу резко изменилось. Они начали убеждать женщину, что дело бесперспективное,

– отметила юрист.

Криминалисты отметили, что в любом случае факт изнасилования все равно должно быть доказанным. А вот юристы опасаются, ведь есть вероятность, что количество мошенников, которые могут прибегать к шантажу, увеличится.

Предусмотрена теперь уголовная ответственность и для женщин-насильниц. Такие случаи хоть и редко, но случаются. Если вину докажут, то за изнасилование мужчины женщина может загреметь за решетку на пять лет.

К слову, 2018 год оказался богатым на скандалы, которые были вызваны обвинениями в сексуальных домогательствах или насилиях по всему миру. Журналисты 24 канала разобрались в самых громких скандалах.