Змінилась стратегія дій Росії, – Бутусов пояснив, чому Путіну важливо захопити Маріуполь

8 квітня 2022 , 17:11
Читать новость на русском

Російські війська втекли з Півночі України з величезними втратами. Крім того, ворожа армія зазнала поразки на Київщині. Тож стратегія противника змінилась.

Зараз росіяни намагатимуться "відрізати" від України стратегічно важливі області. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Юрій Бутусов. 

До теми Не вірю, що він збирається зупинитись, – Волкер назвав план Путіна на найближчий період

Він пояснив, що раніше в росіян була стратегія "розсікти" Україну західніше від Києва, паралізувати мобілізацію та розгортання наших військ. 

Змінилась стратегія дій після великої поразки під Києвом. Вони тепер намагаються втримати те, що захопили,
– заявив Бутусов. 

Для росіян важливо, що вони захопили Південь, а особливо важливо – захоплення Херсонщини та частково Запоріжжя, зокрема, ЗАЕС. Як наголосив Бутусов, зараз вони намагаються захопити Маріуполь, адже це єдине місто, яке заважає реалізувати коридор з Криму до Росії. 

"Тепер для Путіна важливо захопити Маріуполь, побудувати оборону на тих територіях, які вони захопили", – зазначив журналіст. Крім того, росіяни зараз завдаватимуть сильніших ударів і намагатимуться захопити більше міст на Донбасі. 

Чи буде ворог наступати на усю Україну

Бутусов підтвердив, що удари ворог продовжить завдати по усій території України і ракетами, і авіацією. Але українська ППО навчила росіян діяти надзвичайно обережно. 

Думаю, наземного наступу на Київ не буде, це найважливіше, 
– додав журналіст. 

Юрій Бутусов про новий план Путіна: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Сукач