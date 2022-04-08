Змінилась стратегія дій Росії, – Бутусов пояснив, чому Путіну важливо захопити Маріуполь
Російські війська втекли з Півночі України з величезними втратами. Крім того, ворожа армія зазнала поразки на Київщині. Тож стратегія противника змінилась.
Зараз росіяни намагатимуться "відрізати" від України стратегічно важливі області. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Юрій Бутусов.
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Він пояснив, що раніше в росіян була стратегія "розсікти" Україну західніше від Києва, паралізувати мобілізацію та розгортання наших військ.
Змінилась стратегія дій після великої поразки під Києвом. Вони тепер намагаються втримати те, що захопили,
– заявив Бутусов.
Для росіян важливо, що вони захопили Південь, а особливо важливо – захоплення Херсонщини та частково Запоріжжя, зокрема, ЗАЕС. Як наголосив Бутусов, зараз вони намагаються захопити Маріуполь, адже це єдине місто, яке заважає реалізувати коридор з Криму до Росії.
"Тепер для Путіна важливо захопити Маріуполь, побудувати оборону на тих територіях, які вони захопили", – зазначив журналіст. Крім того, росіяни зараз завдаватимуть сильніших ударів і намагатимуться захопити більше міст на Донбасі.
Чи буде ворог наступати на усю Україну
Бутусов підтвердив, що удари ворог продовжить завдати по усій території України і ракетами, і авіацією. Але українська ППО навчила росіян діяти надзвичайно обережно.
Думаю, наземного наступу на Київ не буде, це найважливіше,
– додав журналіст.
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