12 липня, 14:52
Змінять не лише прем'єр-міністра, – у Зеленського розповіли, на яких напрямках зосередяться
Володимир Зеленський повідомив про заміну Юлії Свириденко на посту глави уряду. На цьому кадрові зміни в Кабміні не завершаться.
Про це 24 Каналу повідомило джерело з оточення президента.
Які ще зміни очікувати в уряді?
В уряді замінять не тільки прем'єр-міністра.
Треба змінити політику щодо ключових країн, і також у відносинах з країнами-сусідами, і відповідно під це потрібні сильні люди,
– пояснило джерело.
З іншого боку, зараз перед державою стоять специфічні виклики на кшталт ударів росіян по АЗС, підготовки до зими, то під це теж буде перебудована внутрішня робота.