Про це 24 Каналу повідомило джерело з оточення президента.

Які ще зміни очікувати в уряді?

В уряді замінять не тільки прем'єр-міністра.

Треба змінити політику щодо ключових країн, і також у відносинах з країнами-сусідами, і відповідно під це потрібні сильні люди,

– пояснило джерело.

З іншого боку, зараз перед державою стоять специфічні виклики на кшталт ударів росіян по АЗС, підготовки до зими, то під це теж буде перебудована внутрішня робота.