Про це 24 Каналу повідомило джерело з оточення президента.

Які ще зміни очікувати в уряді?

В уряді замінять не тільки прем'єр-міністра.

Треба змінити політику щодо ключових країн, і також у відносинах з країнами-сусідами, і відповідно під це потрібні сильні люди,
– пояснило джерело.

З іншого боку, зараз перед державою стоять специфічні виклики на кшталт ударів росіян по АЗС, підготовки до зими, то під це теж буде перебудована внутрішня робота.

WhatsApp Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини Додати