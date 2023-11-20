Змінюють хід війни: "Українська команда" передає на передову майже 300 дронів-камікадзе

Волонтерський штаб "Українська команда" отримав від виробників та передає на передову близько 300 дронів-камікадзе, на які донатили українці під час "дрон-марафону".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди".

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"Нещодавно ми провели національний дрон-марафон, в якому завдяки вам змогли придбати майже 300 дронів та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Це велика партія! Сьогодні ці дрони їдуть на передову. А вже завтра ця "зграя" полетить на голови окупантам", – заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Кожна така "пташка" – це мінус ворожий танк, БТР, вантажівка. Це плюс 5 – 10 нових глядачів на концерті в Кобзона, зазначив Палатний.

"Наші захисники та ударні дрони сьогодні змінюють хід війни. А ми, "Українська команда" разом з вами їм допомагаємо", – наголосив керівник волонтерського штабу.

"Українська команда" передає на передову майже 300 дронів-камікадзе: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" оголосила національний дрон-марафон до Дня Незалежності. За перші дні українці задонатили на дрони майже 6 млн гривень.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партію дронів-камікадзе представникам Головного управління розвідки.