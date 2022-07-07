Як зачищали Зміїний: ССО розповіли ексклюзивні деталі

Бойові плавці з 73 морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого на підводних носіях вночі 7 липня підійшли до Зміїного. Вони обстежили прибережну зону.

Про це розповіли у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України. Вони опублікували унікальні світлини Зміїного, який звільнили від росіян.

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"За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції", – написали військові.



Руїни на острові Зміїний / Фото ССО ЗСУ

Як відбулася перевірка територій

Першими на острові працювали інженери. Вони розчищали прохід від мін та пасток для решти групи. Коли вийшли на плато Зміїного, то оглянули місцевість, зафіксували дані про техніку окупантів, озброєння та матеріально-технічні засоби.

Зведена група встановила синьо-жовті прапори на різних частинах острова. Крім цього, тут замайоріло знамено 73 центру спеціального призначення ССО України.

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Під час того, як українці працювали на Зміїному, загарбники почали маневрувати поблизу. Після виконання всіх завдань зведена група повернулася на материкову частину України, а росіяни вдарили ракетами по острову. На щастя, всі українці залишилися неушкодженими та повернулися на базу.

Операцію спланували та координували командування 73 окремого морського центру спеціального призначення. Саме захисники з цього центру становили більшість зведеної групи. Також залучили інженерів 59 окремої мотопіхотної бригади, бійців ГУР МО та 801 окремий загін ВМС України.



Захисник біля транспорту російських вбивць / Фото ССО ЗСУ



Український захисник на Зміїному / Фото ССО ЗСУ



Прапор, який встановили на острові / Фото ССО ЗСУ



Узбережжя Зміїного / Фото ССО ЗСУ

Продовжують обстріл

За інформацією оперативного командування "Південь", на світанку, 7 липня, росіяни здійснювали на Зміїному розвідку. Вони вдарили по території двома ракетами повітряного базування. Відомо, що загарбники суттєво пошкодили причал.

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