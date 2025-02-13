Заморозка війни в Україні звільнить військові ресурси Росії для іншого конфлікту пізніше, – ISW

Припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах дозволить вивільнити значні російські військові ресурси. Їх можуть використати в іншому майбутньому конфлікті.

Про це попереджає Служба військової розвідки Данії (DDIS), повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Ба більше, там окреслюють часові межі посилення військової загрози з боку Росії у разі припинення воєнних дій в Україні.

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Які терміни називає DDIS

За даними оцінки, Росія здатна розв'язати локальну війну проти іншої сусідньої держави протягом 6 місяців. Зокрема, вона може реально загрожувати країнам НАТО в Балтійському регіоні вже через 2 роки.

Якщо НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як держава-агресор, вона може підготуватися до широкомасштабної війни в Європі за 5 років.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО, зокрема, через зусилля з реструктуризації своєї армії.

Йдеться про відродження Московського і Ленінградського військових округів, створення довгострокових механізмів мілітаризації, а також радикалізацію російського суспільства проти західних ідеалів і цінностей.

Наразі Росія уникає дій, які можуть спричинити порушення Статті 5 НАТО – зобов'язання щодо взаємної самооборони, – але може піти на більші ризики, якщо відчує зміну балансу сил на свою користь,

– йдеться в повідомленні.

DDIS зазначає, що якщо Росія вважатиме НАТО ослабленим у військовому чи політичному плані, вона може бути більш схильною до нападу на його європейського члена, особливо якщо сумніватиметься у військовій підтримці Європи з боку США.

Раніше аналітики ISW писали, що російська армія використовує технічні інновації, розроблені під час війни в Україні, й проти країн НАТО. Йдеться про застосування безпілотників, зокрема, стійкість дронів до радіоелектронної боротьби та власні можливості РЕБ.

Протягом 2024 року командування НАТО все частіше попереджало про російські диверсії та гібридні операції проти країн-членів.