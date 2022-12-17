Путін спробує реалізувати новий наступ, – Арестович пояснив, чи може Захід зупинити Росію

Російські окупанти активно готуються зробити щось до річниці початку війни, яка буде вже за 2 місяці. Однак Захід вже попереджає, що цього робити не варто.

Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним, передає 24 канал.

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Обговорюючи варіанти дій, до яких може вдатися Захід, Арестович виключив удари по Росії крилатими ракетами. Тож, він припустив, що заходи, до яких можуть вдатися країни ЄС та США будуть не прямі військові. До прикладу:

збільшення поставки озброєння для України;

санкції.

На мою думку, суттєвими заходами є поставки наземної техніки у великій кількості. Також не слід забувати про санкції. На мою думку, найбільш серйозними заходами будуть арешти активів та передача їх Україні,

– припустив Арестович.

Він уточнив, що мовиться про активи особисто Путіна та наближених до нього олігархів.

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Путін готує новий наступ на Україну

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 15 грудня, що кінцевою метою Росії є "повне завоювання і контроль над Україною", і зазначила, що останні російські інформаційні операції були спрямовані на те, щоб змусити Україну вступити в переговори з Росією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Росія прагне тимчасово змусити Україну погодитися на припинення бойових дій, щоб зібрати нові ресурси та підготуватися до нових наступальних операцій в майбутньому.

Також Залужний припустив, що такий наступ може відбутися вже в січні, в гіршому випадку, і в березні, в кращому випадку. Залужний також зазначив, що цей новий наступ може мати форму ще однієї механізованої атаки на Київ з білоруської території.

В американському Інституті вивчення війни сказали, що окупанти навряд чи зможуть взяти Київ, навіть якщо російські війська знову атакують з Білорусі.

Вкрай малоймовірно, що російські війська будуть більш успішними в атаці на північ України взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року. Російські звичайні збройні сили сильно деградували й не мають тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася (і зазнала невдачі) захопити Київ у лютому 2022 року.