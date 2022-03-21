Змушують сидіти біля техніки: у Тростянці росіяни використовують цивільних як живий щит

Місто Тростянець на Сумщині залишається окупованим всередині та у повному оточенні з усіх боків ззовні. Росіяни масово вбивають та грабують місцевих жителів.

По периметру міста розміщено ворожі блокпости, проїхати через які – великий ризик для життя, розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Важливо Орки кинули гранату в мирних жителів Тростянця: двоє чоловіків загинули

Окупанти встановили біля вокзалу артилерійські установки. Іншу техніку розставили по місту між адмінбудівлями, біля магазинів, житлових будинків, розуміючи, що адекватної відповіді по цій техніці при такому розташуванні від ЗСУ не буде.

Використовують людей як живий щит

Побоюючись авіаударів, окупанти примушують мирних жителів сидіти вночі на вулицях поблизу техніки рашистської армії як живий щит.

Росіяни вбивають місцевих

Орки вбивають мирних жителів та нищать цивільну інфраструктуру.

Наприклад, загарбники вбили голову вуличного комітету Ганну Самойлову. Снайпери декілька днів обстрілювали вулицю, не допускаючи жителів забрати тіло для поховання.

Просто на вулиці вони застрелили хлопця, який ввечері повертався додому.

Також застрелили керівника агропідприємства, який вранці на машині їхав на роботу.

На одній із вулиць кинули гранату в людей – загинули двоє чоловіків.

Окупанти масово мародерять. Всі магазини, банкомати, аптеки у місті спустошені. Активно грабують будинки місцевих, викрадають машин, заходять у квартири, звідки виносять речі, коштовності, продукти. Денісова додала, якщо людей немає вдома, орки залишаються там ночувати.

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