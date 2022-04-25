Змусило розправити плечі, – експерт пояснив, чому Захід перестав боятись ядерного шантажу Росії

Андрій Піонтковський вважає, що Європа та США нарешті перестали боятися ядерного шантажу Росії. Вони зрозуміли, що не уникнути війни з Путіним. Також на це вплинули прагматизм і моральне відчуття солідарності людей.

Про це російський публіцист Андрій Піонтковський розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, США на погрози Росії щодо ядерного удару запевнили, що вони відповідатимуть тим самим. "В американській пресі навіть з'явилося повідомлення, що США створили сучасну боєголовку, яка здатна проникнути в будь-які бункери", – додав він.

Піонтковський наголошує, що в них (американських та європейських політиків – 24 канал) "розправилися плечі", бо вони позбулися цього гнітючого ядерного шантажу.

На його думку, раніше реакція США була в дусі прагматизму, який потребує уникати зіткнення з ядерним шантажем, а це означає поступатися. "Сьогодні поступитися Україною, завтра – Путін буде “розмахувати ядеркою” в Прибалтиці, а потім щось вимагатиме від США", – каже він.

Але безкінечно це тягнутися не може, і Росію вирішили зупинити. Війни з цим божевільним не уникнути, тож краще вести цю війну на великій українській території, чия армія готова боротися, ніж на маленькій Прибалтиці,

– заявив Піонтковський.

Російський публіцист каже, що до того ж, є людські якості.

"Ми всі маємо дякувати американському телебаченню, яке розповідає правду про те, що відбувається в Україні. Там нещодавно 80% американців критикувало Байдена за його "м’яке" ставлення до Путіна", – сказав він.

Піонтковський зазначив, що саме поєднання прагматизму і морального відчуття солідарності змусило політиків “розправити плечі” і це незворотній процес.

Піонтковський про крах ядерного шантажу Путина та важливих словах Остіна:



До слова, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що наразі ймовірність використання ядерної зброї Росією достатньо низька. На його думку, Путін розуміє, що навіть єдині союзники Росії – Китай та Індія – відвернуться у випадку застосування ядерної зброї.