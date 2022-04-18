Значить, у них кепські справи, – Данілов про можливий приїзд Пригожина на Донбас

На Донбас нібито приїхав "кухар Путіна" Євгеній Пригожин. Олексій Данілов зазначив, що це може свідчити лише про проблеми російських окупантів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони не підтвердив інформацію про те, що Пригожин дійсно прибув на Луганщину. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Я не можу це (прибуття Пригожина – 24 канал) підтвердити, бо ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але якщо кухар Путіна вже перебуває тут, то у них кепські справи,

– сказав Данілов.

Що Пригожин може робити на Донбасі

Пригожин буцімто прибув, щоб особисто контролювати бойовиків ПВК "Вагнера". Вони, мовляв, мають ліквідувати когось з керівництва України.

Водночас Данілов зазначив, що вбити керівництво України Кремль вимагав ще 22 – 24 лютого. Це завдання росіяни не знімають з порядку денного досі.

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