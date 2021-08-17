Значну частину України накриють грози, град і шквали – оголосили штормове попередження

В Україні 18 серпня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грози та значні дощі у низці областей.

Штормове попередження

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про град і шквальний вітер 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено 1 рівень небезпечності (жовтий).

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18 серпня у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями значні дощі, град, шквали,

– зазначили рятувальники.

У ДСНС додали, що протягом дня, 18 серпня, передбачають аналогічні погодні умови у Києві та Київській області.

Небезпечні гідрологічні явища

На річках басейнiв Прута та Сiрету, 18 – 19 серпня, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,7 метра, без негативних наслiдкiв.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Зовсім без світла залишились 123 населені пункти та 68 – частково.

Негода вкотре залишила без світла жителів Львівщини. Станом на ранок 17 серпня повністю знеструмлено 43 лінії електропередач, а 7 – частково.