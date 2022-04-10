Знаменитий мем Coffin Dance продали за мільйон доларів: чверть суми пообіцяли передати ЗСУ

Надзвичайно відомий мем Coffin Dance продали на NFT аукціоні за понад мільйон доларів. Чверть із вторгованої суми одразу передали благодійному фонду "Повернись живим".

Про те, що вірусний ролик із танцюючими трунарями все ж матиме нового власника, стало відомо 9 квітня. А проходив аукціон двома днями раніше.

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Знадобилися довгі перемовини

Знаменитий мем з вірусного відео перетворила NFT-токен ​українська PR-агенція Zlodei Advertising. Ідея виникла ще до повномасштабної війни, проте реалізувати її вдалося лише зараз.

Із PR-спільнотою ми виставляємо всю нашу світову популярність на аукціон NFT. Наш мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers),

– написали в описі до відео.

Для того, щоб продаж став можливим, довелося вести довгі перемовини з менеджерами кенійського лейбла, якому належали авторські права на оригінал ролика. Це стало буквально першою монетизацією самих героїв мему, адже раніше всі гроші отримував той же лейбл.

На NFT-аукціоні вдалося продати мем за 327 одиниць криптовалюти ефір (ETH). Це станом на 10 квітня дорівнює 1 064 989 доларів.

Що таке NFT Особливий тип криптовалюти, який є одиницею даних на основі технології блокчейн. Такі токени є унікальними цифровими елементами та підтверджують право власності у єдиній світовій системі.



NFT – невзаємозамінний токен. Тобто в нього немає фіксованої ціни, яку можна перевести в іншу валюту. Тому власність у такому форматі може коштувати, умовно, від 1 цента до мільярда доларів.

Оригінал ролика, який став вірусним: дивіться відео

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