Знайдено ймовірне поховання Богдана Хмельницького

В українській історіографії сталася подія, яка може змінити загальноприйнятну версію про поховання одного з найвідоміших гетьманів України Богдана Хмельницького.

У родинній церкві-усипальниці, що у Суботові, геофізики за допомогою сучасної апаратури зафіксували об’єкт, схожий на склеп. Науковці припускають, що це поховання Хмельницького.

За всю історію пошуків – а вони тривали фактично 300 років – ще ніхто так глибоко не досліджував імовірне місце поховання великого гетьмана.

"Річ у тім, що до цієї знахідки історики в один голос переконували, що в ті часи на такій глибині не ховали", – каже геофізик та незалежний експерт Іван Ільчишин.

"Під час розвідки в Свято-Іллінській церкві ми застосовували один із найпоширеніших та перевірених у світовій практиці геофізичних методів – метод високочастотних електромагнітних зондувань, або ж георадарний метод, – додає Ксенія Бондар, кандидатка геологічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії теоретичної та прикладної геофізики Інституту геології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – За допомогою чотирьох георадарів з різною робочою частотою і, відповідно, різної роздільної здатності та глибинності, ми обстежили простір під підлогою церкви до глибини більше ніж 4 метри. Раніше не було можливості дослідити підземний простір до такої глибини, не руйнуючи його. За результатами обробки даних георадарного зондування ми отримали чітке тривимірне зображення аномалії у центральній частині церкві. Її геометрія та розміри (довжина 3 метри, ширина 1,3 метра) відповідають об’єкту, схожому на склеп".

У світовій практиці відомі аналогічні розташування склепів, скажімо, у храмах Західної Європи. Це лише підтверджує, що місце у центральній частині церкві в ті часи часто використовували для поховань.

За попередніми висновками науковців, нові дані допоможуть розкрити найбільшу інтригу останніх століть. А разом із цим на нас чекає низка приголомшливих сенсацій.

Якщо інформація підтвердиться, то українці матимуть першу могилу українського гетьмана, похованого в Україні.

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