Знайшли російські прапори та агітки об'єднання Медведчука: СБУ провела обшуки в УПЦ МП

Служба безпеки України виявила в УПЦ МП агітаційні листівки об’єднання Медведчука. Також в єпархіях знайшли російські прапори та колишні склади окупантів.

Так, правоохоронці завершили обшуки в УПЦ МП у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. Там знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою та багато російської символіки.

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СБУ перевірила УПЦ МП

На території Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині правоохоронці знайшли колишні склади з майном російських окупантів. Як стало відомо, загарбники облаштували їх за допомогою настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва.

Так, Корнєв налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона зрадник утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра.

На Рівненщині перевірили приміщення Свято-Троїцького Межирицького монастиря. Там СБУ виявила пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

На Дніпропетровщині СБУ запобігла спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії.

Під час виїзду з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії "ОПЗЖ" та інших антиукраїнських матеріалів,

– розповіли правоохоронці.

Тепер усі докази направили на експертизу. Після цього заплановані інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

СБУ провела обшуки в УПЦ МП / фото Служба безпеки України

Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП

54% респондентів висловилися за повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. Ще 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль.

Проти втручання в справи УПЦ МП висловилися 12% опитаних громадян.

Серед регіонів найбільше прихильників заборони УПЦ МП у Центрі України – 62%. На Заході заборону підтримує 57% опитаних, на Півдні – 48%, а на Сході – 41%.