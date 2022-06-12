Знайшли тіла дівчаток та їх тата: внаслідок грози на Тернопільщині авто знесло в річку

Внаслідок грози та погіршення погоди на Тернопільщині стався нещасний випадок. На мосту авто знесло в річку, загинув чоловік та двоє дітей.

Про це повідомили правоохоронні органи під час брифінгу. Як повідмомляє 24 канал, інцидент стався у суботу, 11 червня.

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У селі Ліщанці Бучацького району Тернопільської області через міст їхало авто, у якому перебував 32-річний чоловік з двома дітьми 12 – 13 років.

Потоком води авто знесло в річку. Машину знайшли майже одразу. Там виявили мертвих чоловіка та одну з дівчаток. Тіло іншої дівчинки знайшли згодом.



Машину з мосту знесло в річку / Фото ДСНС Тернопільщини

До слова, діти в Україні продовжують помирати і від рук окупантів, і кількість жертв російської агресії продовжує зростати. Так, станом на ранок 11 червня понад 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Наразі відомо, що

287 дітей загинули,

понад 492 отримали поранення.

Останні випадки загибелі дітей через війну

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей у Маріуполі Донецької області внаслідок обстрілів військовими Росії.

3 червня на пляжі в Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих виявився 8-річним хлопчиком.

Також унаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок у Гірському Сєвєродонецького району Луганської області зазнав поранення 13-річний хлопець. Травми виявились несумісні з життям.

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