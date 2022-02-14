Знайшли вибухівку та боєприпаси: на Кіровоградщині співробітники СБУ виявили схованку

На Кіровоградщині Служба безпеки України виявила схованку. В ній були розміщені вибухівки та боєприпаси.

Тайник створили на території приватного будинку. Він був розташований в одному із районних центрів.

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Що виявили у схованці

За інформацією правоохоронців, під час обшуків вилучили:

200 грам тротилу;

4 бойові гранати – Ф-1 та РГД-5;

50 набоїв калібру 7,62 міліметри.

Як з'ясувало слідство, чоловік, який нелегально зберігав боєприпаси та вибухівку, мав власні зв'язки, через яких шукав клієнтів. Він знаходив їх, наприклад, у кримінальних колах.



Зі схованки вилучили боєприпаси та вибухівки / Фото пресслужби СБУ



Схованка була розташована на території приватного будинку / Фото пресслужби СБУ

Наразі відбуваються слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, яке джерело походження вибухівок та боєприпасів. А також – обставини правопорушення і притягнення до відповідальності осіб.

Схованки зі зброєю: останні новини

У Лисичанську працівники СБУ виявили велику кількість зброї з Росії. За їхньою інформацією, схованку створили учасники диверсійної групи бойовиків.

На Луганщині правоохоронці знайшли прихований арсенал з боєприпасами, який належав російським окупантам. Серед них були понад 70 ручних гранат РГД-5.

На Донбасі під час контрдиверсійних навчань співробітники СБУ знайшли схрон зі зброєю. Її передали вибухотехнікам Державної служби з надзвичайних сиутацій.

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