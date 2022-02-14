Знайшли вибухівку та боєприпаси: на Кіровоградщині співробітники СБУ виявили схованку
Джерело:пресслужба Служби безпеки України
На Кіровоградщині Служба безпеки України виявила схованку. В ній були розміщені вибухівки та боєприпаси.
Тайник створили на території приватного будинку. Він був розташований в одному із районних центрів.
Читайте також Львівська поліція шукає вибухівку в низці шкіл, дитсадочків та ТРЦ
Що виявили у схованці
За інформацією правоохоронців, під час обшуків вилучили:
- 200 грам тротилу;
- 4 бойові гранати – Ф-1 та РГД-5;
- 50 набоїв калібру 7,62 міліметри.
Як з'ясувало слідство, чоловік, який нелегально зберігав боєприпаси та вибухівку, мав власні зв'язки, через яких шукав клієнтів. Він знаходив їх, наприклад, у кримінальних колах.
Зі схованки вилучили боєприпаси та вибухівки / Фото пресслужби СБУ
Схованка була розташована на території приватного будинку / Фото пресслужби СБУ
Наразі відбуваються слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, яке джерело походження вибухівок та боєприпасів. А також – обставини правопорушення і притягнення до відповідальності осіб.
Схованки зі зброєю: останні новини
- У Лисичанську працівники СБУ виявили велику кількість зброї з Росії. За їхньою інформацією, схованку створили учасники диверсійної групи бойовиків.
- На Луганщині правоохоронці знайшли прихований арсенал з боєприпасами, який належав російським окупантам. Серед них були понад 70 ручних гранат РГД-5.
- На Донбасі під час контрдиверсійних навчань співробітники СБУ знайшли схрон зі зброєю. Її передали вибухотехнікам Державної служби з надзвичайних сиутацій.
Важливо – СБУ провела видовищні антитерористичні навчання: дивіться відео