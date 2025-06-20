Зник у лісі ще 17 червня: на Прикарпатті тривають масштабні пошуки 5-річного Кирила

У вівторок, 17 червня, в Івано-Франківській області зник 5-річний Кирил. Вже третю добу тривають активні пошуки дитини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про пошуки Кирила

На Прикарпатті тривають масштабні пошуки 5-річного хлопчика, який зник увечері 17 червня біля села Троїця, Коломийський район. Дитина має аутизм і не розмовляє, що ускладнює операцію.

Станом на вечір 20 червня до пошуків Кирила залучили 14 груп рятувальників, з них 1 група водолазно-рятувальних робіт та 1 група для обʼїзду на квадроциклах.

Всього участь у пошуках беруть 407 осіб, 9 службових собак, 43 одиниці техніки та 25 дронів.

Обстежено понад 2 060 гектарів місцевості, за допомогою БпЛА – 2 100 гектарів, 18 кілометрів русла річки Прут, 60 гектарів прибережної зони та 1 водойму на площі 200 метрів квадратних,

– вказали в ДСНС.

Від початку пошуково-рятувальних робіт обстежено 3 850 гектарів місцевості з яких 2 950 гектарів – лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 5 000 га місцевості. Також водолазами обстежено 12 водойм на площі 7 700 метрів квадратних.

На місці події розгорнуто міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт. Пошуки тривають.

Зазначимо, днем раніше в Одесі знайшли мертвою 7-річну Соломію. Дівчина зникла вечором раніше, допомагали її шукати сотні небайдужих. Поліція вже знайшла ймовірного вбивцю дитини.