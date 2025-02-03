В Україні зниклими безвісти через війну вважають майже 63 тисячі осіб: про це свідчить Реєстр

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин наразі перебувають майже 63 тисячі людей, серед яких є цивільні та військові. Наразі вдалося встановити місце перебування та ідентифікувати тіла понад 10 тисяч осіб.

Відповідну інформацію в етері "Українського радіо" розповів Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

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Скільки людей зникло безвісти

Артур Добросердов озвучив офіційні дані стосовно поточної кількості людей у реєстрі.

На сьогодні розшук триває щодо 62 948 людей. Разом з цим ми цю цифру не розділяємо на військових та цивільних осіб – це цифра, яка включає і військових, і цивільних. Наразі, встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих – це 10 291 особа,

– заявив він.

За його словами, здебільшого до Реєстру вносять дані щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України. Також там є інформація щодо зниклих внаслідок надзвичайних подій або через події природного чи техногенного характеру.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений МВС України спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.