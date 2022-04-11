Зниклий безвісти: Раді рекомендують ухвалити закон про механізм набуття статусу

Комітет Верховної Ради рекомендував схвалити зміни до проєкту Закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Законопроект допоможе створити дієвий механізм набуття правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та вирішити питання щодо їх обліку, розшуку, а також соціального захисту членів їхніх сімей.

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Створення нової інституції та реєстру

Проєктом Закону пропонується замість Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин утворити нову інституцію – Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який є посадовою особою Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ще одним нововведенням законопроєкту є створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин на базі Міністерства внутрішніх справ України.

Наразі до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України входять, зокрема, бази даних щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, тому зазначені зміни до Закону не потребуватимуть додаткового фінансування з держбюджету,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Офісу Омбудсмана, наразі в Україні більш як 15 тисяч безвісти зниклих.

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