Знімали на Уралі: у мережі поширюють відео про російських військових на Одещині

У мережі поширюють відео з російськими військовими, які начебто воюють на Одещині. Запис насправді є фейком і його знімали на Уралі.

На території України, зокрема на Одещині, знову поширюють фейки. Про нову вигадку розповів речник ОВА Сергій Братчук 29 березня.

Цікаво Знов українці на "бандер-мобілях": дайджест російських фейків за 28 березня

Якісь там собі бійці з якоїсь організації... на Уралі це (відео – 24 канал) зняли, прислали нам сюди, розповсюджують у пабліках і розказують, начебто вони воюють в Одеській області,

– розповідає Братчук.

Речник ОВА жартує, що українці не проти, аби межі Одеської області були аж до Уралу. Але про це ми подумаємо після перемоги.

Братчук закликав читати лише перевірену інформацію. Він додав, що кожен, хто поширює брехню, обов'язково за це відповість.

Зверніть увагу – Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв: відео