І знову Чорнобаївка: Братчук повідомив, де відбулася остання демілітаризація росіян

22 липня 2022 , 01:36

Джерело:

телеграм Сергія Братчука

Збройні Сили України продовжують нищити збройну потужність окупаційних військ росії на території нашої країни. Лише за добу 21 липня завдали одразу кілька вкрай потужних ударів.

Одна з прицільних демілітаризацій відбулася традиційно на позиціях росіян у Чорнобаївці. Карту точок знищення оприлюднив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. До речі, напередодні наша авіація атакувала скупчення живої сили та техніки окупантів. 

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ЗСУ завдали удару по різних цілях 

У дописі Братчука мовилося про знищені від початку доби склади боєкомплекту росіян. Також в одному місці завдали удару по базі, де було велике скупчення військ ворога. На жаль, у дописі не вказали, від якого озброєння ворог найбільше постраждав 21 липня. 

Які точки успішно атакували: 

  • Скадовськ на Херсонщині – велика база росіян;
  • Бериславський район на Херсонщині – боєкомплект;
  • Чорнобаївка на Херсонщині – боєкомплект;
  • Донецьк – боєкомплект;
  • Ясинувата на Донеччині – боєкомплект.


Карта знищених точок 21 липня / Зображення телеграму @zsuwar (це не є офіційною сторінкою ЗСУ) 

В окупантів доба почалася з вибухів  

Ще до опівночі, ввечері 20 липня, жителі Херсонщини почали повідомляти в мережі, що чують вибухи. Зокрема, у Скадовську спершу були звуки гелікоптерів, потім автоматні черги, а все ж завершилося величезними вибухами. 

Невдовзі в Комітеті стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що справді була здійснена успішна атака

У підсумку горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск вперемішку з матюками,
– написали тоді про знищення КП і скупчення техніки окупантів.

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Автор: Олександр Марчак