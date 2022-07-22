І знову Чорнобаївка: Братчук повідомив, де відбулася остання демілітаризація росіян

Збройні Сили України продовжують нищити збройну потужність окупаційних військ росії на території нашої країни. Лише за добу 21 липня завдали одразу кілька вкрай потужних ударів.

Одна з прицільних демілітаризацій відбулася традиційно на позиціях росіян у Чорнобаївці. Карту точок знищення оприлюднив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. До речі, напередодні наша авіація атакувала скупчення живої сили та техніки окупантів.

Зауважте Місцевих нема де ховати: у росії цвинтарі заброньовані під учасників "спецоперації"

ЗСУ завдали удару по різних цілях

У дописі Братчука мовилося про знищені від початку доби склади боєкомплекту росіян. Також в одному місці завдали удару по базі, де було велике скупчення військ ворога. На жаль, у дописі не вказали, від якого озброєння ворог найбільше постраждав 21 липня.

Які точки успішно атакували:

Скадовськ на Херсонщині – велика база росіян;

Бериславський район на Херсонщині – боєкомплект;

Чорнобаївка на Херсонщині – боєкомплект;

Донецьк – боєкомплект;

Ясинувата на Донеччині – боєкомплект.



Карта знищених точок 21 липня / Зображення телеграму @zsuwar (це не є офіційною сторінкою ЗСУ)

В окупантів доба почалася з вибухів

Ще до опівночі, ввечері 20 липня, жителі Херсонщини почали повідомляти в мережі, що чують вибухи. Зокрема, у Скадовську спершу були звуки гелікоптерів, потім автоматні черги, а все ж завершилося величезними вибухами.

Невдовзі в Комітеті стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що справді була здійснена успішна атака.

У підсумку горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск вперемішку з матюками,

– написали тоді про знищення КП і скупчення техніки окупантів.

До речі – росія всі свої невдачі вже скидає на HIMARS: дивіться відео