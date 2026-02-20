Склади та пункти управління росіян злетіли в повітря: Сили оборони вдарили по "жирних" цілях

Сили оборони України завдали ударів по складах, пунктах управління та районах зосередження окупантів. В Генштабі зазначили, що цілі було уражено на Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі.

Сили оборони України й надалі б’ють по ключових об’єктах російських військ, послаблюючи їхні можливості для наступу. Про це повідомили в Генштабі.

Як ЗСУ знищили склади та техніку росіян?

У Запорізькій області під удари потрапили ворожі пункти управління БпЛА. Також ЗСУ знищили склад матеріально-технічних засобів та ремонтну базу. В районі Степногірська українські військові гатили по місцях скупчення росіян.

На території тимчасово окупованої Херсонщини Збройні Сили України знищили ворожий командно-спостережний пункт, а також завдали ударів по живій силі противника.

У Луганській області в районі Можняківки Сили оборони знищили два російські склади з технікою та обладнанням. Ще один склад злетів в повітря на території Криму.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. ЗСУ продовжують методично виснажувати росіян,

– заявили в Генштабі.

Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?